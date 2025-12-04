Oro en Sudán del Sur, un recurso esencial fuera del control estatal «casi en su totalidad»

4 minutos

(corrige el séptimo párrafo. Bien: anuales)

Atem Simón Mabior

Yuba, 4 dic (EFE).- El ministro de Minería sursudanés, Santino Matiok, afirmó a EFE que su Gobierno trata de «garantizar que el Estado y las comunidades locales se beneficien del oro», un mineral cuyo comercio en el país opera «casi en su totalidad fuera del control estatal», según un informe de la ONG Swissaid.

Matiok aseguró que el Gobierno «ha tomado medidas para frenar la minería no regulada e ilegal en todos los estados (del país)» y que el ministerio «ha detectado redes de contrabando cerca de las fronteras y se las combatirá en coordinación con los cuerpos de seguridad».

El informe de Swissaid, organización especializada en el monitoreo de la explotación minera y de otros recursos naturales en el mundo, fue publicado el pasado 21 de noviembre y en él se advierte de que la falta de registro oficial de la mayoría de las explotaciones de oro es fruto de la debilidad de las instituciones reguladoras y la opacidad de los datos gubernamentales.

Se destaca que el Ministerio de Minería sursudanés no publica cifras de producción ni es miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, un vacío regulatorio que está privando al Estado de posibles ingresos de decenas o cientos de millones de dólares anuales y que se podrían emplear en proyectos para el desarrollo.

Además, avisó de que a menudo el oro extraído de forma ilegal se comercializa bajo el control de grupos armados o funcionarios corruptos, lo que facilita el contrabando a países vecinos y mercados internacionales, con envíos finales que llegan a destinos como los Emiratos Árabes Unidos o China.

El oro, el 25 % del presupuesto sursudanés

El sector aurífero sustenta a decenas de miles de familias en Sudán del Sur y se sostiene en gran medida sobre la minería informal artesanal y a pequeña escala, por ello, Matiok insistió en que el Gobierno busca «regular la concesión de licencias y el registro de la producción».

Dado que el oro representa alrededor del 25 % del presupuesto nacional de Sudán del Sur, el Gobierno estableció recientemente una refinería de este mineral con el objetivo de tener una capacidad máxima de procesamiento de hasta cinco toneladas anuales y afiliada al Banco Central en la localidad de Kapoeta, situada en el estado suroriental de Ecuatoria Oriental.

Los últimos informes gubernamentales indican que áreas como la propia Kapoeta albergan las mayores reservas de oro del país, con más de 30 empresas dedicadas a la exploración y minería ilegal y unos 60.000 mineros artesanales, según sus estimaciones.

Reformar el sector

El economista Deng Makur, profesor en la Universidad de Yuba, explicó a EFE que la reforma del sector aurífero requiere «acabar con la interferencia entre las autoridades locales y nacionales, así como consolidar una entidad única para otorgar licencias y supervisar la producción».

Y defendió que las reformas deberían incluir «la puesta en marcha de un sistema nacional de rastreo del oro, el fortalecimiento de los controles fronterizos, la actualización de los estudios geológicos y la prestación de apoyo técnico y financiero a los mineros artesanales para la transición a la minería formal».

Por su parte, el activista de la Alianza para la Conservación de los Recursos Naturales de Sudán del Sur Peter Mawien declaró a EFE que es necesario “registrar toda la producción, supervisar las licencias y brindar apoyo técnico y financiero a los mineros, con la participación de las comunidades locales en los organismos reguladores para convertir el oro en un motor de desarrollo económico y social”.

Los expertos consultados por EFE afirman que, a pesar de las nuevas medidas gubernamentales, el éxito de las reformas sigue dependiendo de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley en zonas mineras remotas y unificar la gestión del sector dentro de un marco formal y transparente, para lo que se debe modernizar la legislación vigente. EFE

asm-sr/pgc/amr-ijm/mr/ah