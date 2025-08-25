Orsi conmemora el «coraje» qué llevó a la independencia de Uruguay en su Bicentenario

3 minutos

Corrige titular, bien «independencia», y modifica cuarto párrafo

Florida (Uruguay), 25 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, conmemoró este lunes durante el acto central de las celebraciones por el Bicentenario del país el «coraje» y la «astucia» que supuso el «complejo» camino hacia su independencia.

Tras llegar acompañado de la vicepresidenta, Carolina Cosse, a la Piedra Alta de la ciudad de Florida, sitio histórico asociado a la Declaratoria de la Independencia firmada el 25 de agosto de 1825, Orsi ofreció un discurso en el que remarcó la complejidad del proceso detrás de la constitución del país como un estado soberano.

En una intervención que siguió la línea de la del intendente de Florida, Carlos Enciso, encargado de abrir la oratoria, el mandatario, además docente de historia, dijo que entre 1825 y 1830 pasaron «tantas cosas» que hay que revisar esos episodios para entender la «peripecia tan compleja» que llevó a la conformación de la República Oriental del Uruguay.

Recordó que en 1823 ya hubo un intento de independizarse fallido por falta de recursos y que a partir de allí se necesitó «mucha astucia» y para derrotar al invasor, el entonces Imperio del Brasil.

«Además de esa astucia, esa inteligencia, era necesario el coraje como para ponerse firme, porque las batallas que iban a venir no fueron menores», añadió.

Saludando a su vez la presencia en el acto de los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-200) y Luis Lacalle Pou (2020-2025), Orsi resaltó que el país tiene por delante cinco años de importantes conmemoraciones y festejos.

«Son momentos de encuentro. Tenemos cinco años de celebración, entre el 25 y el 30, de esta cifra redonda de los 200 años, que nosotros pretendemos, y así lo estamos logrando, que genere una festividad en todo el país», recalcó.

Por otro lado, el presidente enumeró algunos de los desafíos que afronta hoy Uruguay, como la «deuda en la protección de la niñez y la adolescencia» clave para la realidad demográfica del país y el «desarrollo económico y social», así como la promoción del multilateralismo.

«Queremos posicionarnos como país promotor del multilateralismo, donde los acuerdos y los organismos que tienen que velar por la paz mundial se fortalezcan. No como ahora que evidentemente se observa un retroceso en un mundo donde la guerra volvió y los muertos se cuentan por miles hasta por millones», lanzó.

En la celebración del Bicentenario, también se colocó una placa conmemorativa y luego se trasladó el festejo al centro de la ciudad para presenciar un desfile cívico-militar especial que se prolongó durante más de dos horas, que también presenció la exvicepresidenta Lucía Topolansky, viuda del expresidente José Mujica (2010-2015).

Tras el desfile, los festejos del Bicentenario continúan con espectáculos en Florida.

Asimismo, en Montevideo está prevista una sesión solemne de la Asamblea General por el centenario del Palacio Legislativo. EFE

apf/mrs

(foto) (video)