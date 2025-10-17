Orsi dijo que el papa tiene intención de visitar Uruguay y quizá Argentina el próximo año

1 minuto

Roma, 17 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó este viernes que el papa León XIV le manifestó «su intención» de visitar Uruguay en el próximo año y quizá también Argentina, como el viaje que había previsto Francisco y que nunca se llegó a concretar.

«Tiene muchas ganas», aseguró Orsi sobre el posible viaje a Uruguay en declaraciones a los medios tras su reunión con León XIV en el Vaticano.

«Analizamos incluso que su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y que no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay», añadió.

Y reiteró: «La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos (…) No les queda otra opción, porque la gente los espera». EFE

cee-ccg/psh

(vídeo)