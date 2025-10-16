Orsi propone contar con la producción de América Latina para combatir el hambre mundial

Roma, 16 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, abogó por el multilateralismo para combatir el hambre en el mundo, contando con la producción de América Latina, durante los actos por el Día Mundial de la Alimentación celebrados en la sede romana de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«No creo equivocarme al decir que si queremos un planeta libre del azote del hambre debemos reafirmar nuestro compromiso por el multilateralismo. Solo juntos podemos avanzar en una solución duradera», afirmó el mandatario.

Orsi, de viaje oficial a Italia y el Vaticano, fue uno de los asistentes a la asamblea anual en la FAO por el Día Mundial de la Alimentación, que coincide con la celebración de su 80 aniversario.

También asistieron, entre otros, el papa León XIV, que abandonó el pleno nada más pronunciar su discurso de apertura, y la reina Letizia.

El presidente uruguayo reivindicó la alimentación como «un pilar imprescindible para garantizar una vida plena» pero lamentó que la consecución de su erradicación, fijada en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 2030, «está lejos de ser lograda».

El hambre, según la FAO, afecta actualmente a 673 millones de personas en todo el mundo y Orsi aseguró que las guerras, que han aumentado en el último lustro, siguen siendo su principal causa.

Por eso, llamó a intensificar la cooperación internacional y, en esos esfuerzos, apuntó que Latinoamérica, el Caribe y Uruguay «pueden ser parte de esa solución» al producir numerosos productos que podrían abastecer a otras zonas del planeta.

Para ello, pidió que el comercio internacional permanezca abierto. Uruguay, avanzó, seguirá «tendiendo puentes» y apoyando la llegada de alimentos a la Franja de Gaza.

Orsi permanecerá de visita oficial en Italia y el Vaticano hasta el próximo sábado, acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En esta misión se reunirá con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, mientras que mañana viernes será recibido por el papa León XIV.

Además asistirá a la donación al nuevo museo de la FAO de una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry. EFE

