Orsi reafirma que Uruguay contará «sí o sí» con las patrullas oceánicas que busca comprar

2 minutos

Montevideo, 9 dic (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reafirmó este martes que Uruguay contará «sí o sí» con las patrullas oceánicas (OPV) que inicialmente encargó al astillero español Cardama, con el cual rescindió el contrato en octubre tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.

Durante una intervención en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el mandatario aseguró que existían «claras irregularidades» en el contrato, de las que se percataron cuando el gobierno uruguayo tuvo que «echar mano a la garantía porque se vencían los plazos».

La empresa EuroCommerce -encargada de ofrecer ese aval- se encontraba en proceso de liquidación.

De acuerdo con esto, el presidente aseguró que están trabajando en ver la forma para lograr el objetivo central, que es tener las patrulleras.

«Fue una buena decisión en su momento, pero el camino y la empresa elegida no me parece que sea la adecuada. Hasta el punto que creo que se corre un riesgo de no cumplir el objetivo», afirmó.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de los dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

En este sentido, Orsi aseguró que Uruguay tiene un océano del que tiene obligación de custodiar, «más aún por el futuro cercano de alguna explotación de recursos que necesita control», y recalcó que este tipo de instrumento como las OPV son ideales para ello por sus características.

Orsi defendió la manera de actuar de su Ejecutivo y subrayó que decidieron entrar en el proceso de rescisión del contrato porque no se iba a terminar bien. El presidente reiteró que el Gobierno debe cuidar los recursos económicos del país..

También sostuvo que en materia de infraestructura fueron varios los contratos que generaron revisión inmediata, entre ellos el del astillero Cardama.

En esta línea, garantizó que en estos casos hay dos caminos: «O miramos para otro lado y barremos bajo la alfombra o encaramos el tema y actuamos». En ese sentido, manifestó que eligieron actuar resolviendo el problema.

El astillero Cardama, por su parte, ha defendido la legalidad y corrección de sus acciones mientras que varios responsables políticos de la región española de Galicia (noroeste), donde radica la firma, han hablado con Orsi, en perdona o por teléfono, para intentar revertir la decisión. EFE

hov/scr/rcf