Orsi viaja a Italia para reunirse con el papa León XIV y asistir al aniversario de la FAO

2 minutos

Montevideo, 15 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, viajó este miércoles a Roma para reunirse con el papa León XIV y con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, así como también para asistir al 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En horas de la mañana, Orsi traspasó el mando a la vicepresidenta, Carolina Cosse, quien asumió como presidenta interina del país suramericano.

Este jueves, el mandatario participará por la mañana en la cuadragésima quinta celebración del Día Mundial de la Alimentación y en la celebración del octogésimo aniversario de la FAO.

Allí, según detalló tiempo atrás el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, a la Agencia EFE, Orsi será el único presidente latinoamericano que hablará.

«Uruguay es un país que tiene que jugar un gran rol en la seguridad alimentaria y nutricional. Uruguay es un país agroalimentario que tiene una capacidad notable, por eso el presidente decidió estar allí, porque es un tema muy nuestro. Nosotros no somos petroleros, no somos productores de gas. Nosotros somos productores de algo que es clave, que es la alimentación para el futuro de la humanidad», enfatizó en ese momento el canciller.

Tras esas actividades, según detalló la Presidencia en un comunicado, la comitiva uruguaya concurrirá a un almuerzo de trabajo con Mattarella.

Luego Uruguay donará una escultura del artista Pablo Atchugarry al museo de la FAO y en el cierre de la jornada Orsi se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

El viernes 17 de octubre, el mandatario uruguayo y Lubetkin visitarán al papa León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. EFE

scr/rmp/cpy

(foto)(video)