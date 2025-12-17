Ortega autoriza a Hacienda suscribir préstamo por 25 millones de dólares con el Fondo OPEP

1 minuto

San José, 17 dic (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron este miércoles suscribir un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por 25 millones de dólares para financiar la construcción de una carretera que conectará con Managua.

A través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes al nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscriba con el Fondo OPEP ese acuerdo de préstamo por 25 millones de dólares.

Los recursos serán utilizados para financiar la fase 1 de un proyecto de infraestructura vial que conectará Masaya con la comunidad de Sabana Grande, de Managua, cuyo organismo ejecutor será la Alcaldía de Managua, administrada por los sandinistas, de acuerdo con la información.

Ortega y Murillo también dejaron sin efecto un acuerdo presidencial suscrito en noviembre pasado en el cual autorizaban al anterior ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Mojica Aguirre, quien renunció la semana pasada, a suscribir ese préstamo con el Fondo OPEP.

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).EFE

mg/adl/sbb