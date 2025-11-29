Ortega y Murillo reafirman su apoyo a Nicolás Maduro «en todo tiempo y circunstancia»

2 minutos

San José, 29 nov (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, reafirmaron este sábado el apoyo a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe defendido por el gobernante republicano, Donald Trump, como parte de una estrategia contra el narcotráfico, pero que para Caracas supone una «amenaza».

«Nuestra plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de (Simón) Bolívar, (Hugo) Chávez y Nicolás, el glorioso pueblo venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las luchas que libramos (…) compañero Nicolás Maduro, compañera Delcy Rodríguez, compañero Diosdado Cabello, ahí estamos, siempre juntos y siempre más allá», expresaron.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Además, vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.

Los gobernantes sandinistas, aliados históricos de la Venezuela de Chávez y Maduro, consideran que EE.UU. quiere «amedrentar» a Venezuela.

El pasado 2 de septiembre, Ortega dijo que el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, al que tildó de «teatro» y «payasada», «no va a ningún lado», y, a su juicio, Washington solo quiere «amedrentar» a los gobiernos latinoamericanos, principalmente al de Venezuela.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta jornada en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona. EFE

mg/gf/cpy