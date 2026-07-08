Oscar Isaac consigue su segunda nominación al Emmy, está vez por su actuación en ‘Bronca’

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El guatemalteco Oscar Isaac consiguió este miércoles su segunda nominación al Emmy, esta vez a mejor actor de una miniserie, por su trabajo en ‘Bronca’, y competirá con Jason Bateman (‘Black Rabbit’), Charlie Hunnam (‘Monster: The Ed Gein Story’), Matthew Rhys (‘La bestia en mí’) y Rhiz Ahmed (‘Bait’).

En la serie de comedia negra de Netflix, que ya cuenta don dos temporadas, el actor interpreta a Josh, un gerente de un exclusivo club de campo en Los Ángeles cuya vida se desmorona después de que una pareja joven presencia una violenta pelea entre él y su esposa.

La primera temporada de esta producción creada por Lee Sung Jin obtuvo ocho de los trece premios a los que aspiraba en 2024, incluyendo los de mejor actor y actriz de una miniserie.

En esta ocasión, ‘Beef’ consiguió 16 nominaciones, solo superada por ‘The Pitt’ (25), ‘Hacks’ (24), ‘La maldición de Widow’s Bay’ (19) y ‘Pluribus’ (18).

Isaac obtuvo su primera nominación al Emmy en 2022, como protagonista de la miniserie ‘Secretos de un matrimonio’, que retrata con crudeza las tensiones, el desgaste y la ruptura de una relación de pareja.

La Academia de Televisión, compuesta por 27.000 miembros activos, dará a conocer a los ganadores el 14 de septiembre de 2026 en una gala que se celebrará en el Peacock Theater en Los Ángeles, California. EFE

mrl/agf

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