Oscar López juzga incomprensible la decisión de impedir a esposa de Sánchez viaje a OTAN

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Ginebra, 7 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Púbica, Oscar López, consideró hoy incomprensible la decisión de la justicia española de rechazar la petición de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía, a la que fue invitada.

Agregó que la Administración de Justicia debería reflexionar sobre el impacto de decisiones como esta en la imagen que proyecta hacia la ciudadanía.

«Es una decisión incomprensible y cuando se toman decisiones incomprensibles pasa lo que vimos ayer, y es que la inmensa mayoría de la población española piensa lo que piensa de la justicia, y yo vuelvo a decir que el primer interesado en defender la imagen de la justicia es la justicia misma», comentó en un aparte con la prensa durante su participación en el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial en Ginebra.

Con ese comentario, el ministro hacía referencia los resultados publicados el lunes de una encuesta, los que indicaban que el 65 % de los españoles cree que existe una suerte de guerra judicial (“lawfare”) en su sistema de administración de justicia, mientras que una mayoría aún más marcada la considera lenta y poco independiente.

El juez Juan Carlos Peinado retiró a Gómez su pasaporte el pasado junio como medida cautelar hasta que se celebre el juicio en el que se la investiga por delitos en relación con una cátedra que codirigió en una universidad pública de Madrid.

Otro juez -que reemplaza al anterior durante sus vacaciones- ha resuelto que la esposa de Sánchez no podrá viajar a Turquía, pero sí podrá hacerlo a Londres, esta misma semana, para asistir a la graduación de su hija.

«Debería recapacitar y reflexionar, porque no se entiende bien que un juez se ponga a discernir entre Turquía y el Reino Unido y se ponga a hacer literatura de porqué sí en un sitio y no en otro. Es una decisión incomprensible, la opinión pública no la entiende y es difícil de justificar», insistió Lopéz.

Sobre los llamamientos de la oposición para que haya un adelanto de elecciones en España, López dijo que el actual gobierno tiene ocho años y que «ni está legislatura, ni la anterior» han sido fáciles, pero «siempre hemos conseguido avanzar y alcanzar acuerdos».

«Así que desde luego vamos a terminar esta legislatura y seguir negociando con todas las fuerzas políticas. Lo importante es el para qué, y si eso significa subir pensiones, el salario mínimo, batir récords de crecimiento, defender la paz en el mundo, creo que merece mucho la pena», concluyó. EFE

is/jgb

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