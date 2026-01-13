OSCE condena glorificación de criminales de guerra en el ilegal «día nacional» serbobosnio

2 minutos

Zagreb, 13 ene (EFE).- La misión de la OSCE en Bosnia-Herzegovina condenó este martes la celebración el 9 de enero del inconstitucional «Día de la República Serbia de Bosnia», por la glorificación de criminales de guerra, y pidió una respuesta de la justicia ante un evento que considera ofensivo para las víctimas y una amenaza para la reconciliación.

«Además de tratarse de posibles actos criminales, esas acciones son profundamente ofensivas para las víctimas de los crímenes del pasado, amenazan a la reconciliación y son contrarias a valores fundamentales como la paz, la justicia y el respeto, en los que debe basarse toda sociedad democrática», afirmó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), según recoge la televisión N1.

La misión se refirió con ello a la celebración del pasado viernes del «Día de la República de Srpska (RS)», ilegal según el Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina.

El alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, advirtió la semana pasada que el Tribunal Constitucional bosnio enfatizó que celebrar el 9 de enero como Día de la RS es étnicamente discriminatorio por haberse establecido en contra de la voluntad de los musulmanes y de los croatas de esa entidad.

Para esas dos comunidades, el 9 de enero de 1992 fue el inicio de una limpieza étnica en los territorios que los serbobosnios querían reclamar para su Estado, separado del resto de Bosnia y unido a Serbia, según confirmó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY).

Los fundadores de la RS, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, entre otros, fueron condenados por tribunales internacionales a cadena perpetua por genocidio y otros crímenes graves, pero los líderes de RS volvieron a glorificarlos en la ceremonia del pasado 9 de enero.

El destituido líder serbobosnio, el prorruso Milorad Dodik, que en la ceremonia fue tratado como «el verdadero presidente» de RS, destacó los supuestos méritos de Karadzic y Mladic e hizo constar que «fueron condenados sin tener culpa alguna».

Dodik volvió a asegurar que la RS se unirá a Serbia y que los serbobosnios nunca desistirán de ese objetivo.

La República Srpska es una de las dos entidades que conforman Bosnia y Herzegovina, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina (de mayoría musulmana y croata), en un Estado débil por la limitada fortaleza de las instituciones centrales. EFE

vb/ll/ah