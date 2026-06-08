OSCE dice que los votantes armenios tuvieron alternativas pese a la presión exterior

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Ereván, 8 jun (EFE).- Los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) indicaron este lunes que las elecciones de ayer en Armenia, que ganó el partido gubernamental, ofrecieron varias alternativas al pueblo, pero estuvieron marcadas por la presión directa desde el extranjero.

«Las elecciones armenias se celebraron en un contexto geopolítico particularmente tenso, con injerencia extranjera directa», afirmó Damien Cottier, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, citado por la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos.

Cottier destacó, en particular, «la presión y las amenaza de las autoridades rusas» que alcanzaron un nivel sin precedentes antes de los comicios armenios, dijo.

A la vez, los observadores señalaron que la campaña se vio empañada por una retórica divisiva y fue muy conflictiva.

También destacaron la apertura de casos penales contra candidatos y activistas de la oposición, lo que «provocó que muchos simpatizantes de la oposición se abstuvieran de participar activamente en la campaña».

Con todo, los observadores saludaron la profesionalidad de las autoridades electorales y su gestión de los preparativos para la votación.

Además, destacaron que las elecciones transcurrieron en general de forma pacífica y sin incidentes.

Asimismo subrayaron la importancia de «continuar los esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas» de Armenia y salvaguardar las libertades fundamentales.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, Contrato Civil, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

Mientras, el bloque Armenia liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios. EFE

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