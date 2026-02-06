OSCE habla con Lavrov sobre el papel de la organización en un futuro alto el fuego

(Actualiza con más declaraciones del ministro suizo)

Moscú, 6 feb (EFE).- El ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, cuyo país preside este año la OSCE, se mostró hoy dispuesto a abordar con su colega ruso, Serguéi Lavrov, el papel de la mayor organización internacional de seguridad en la aplicación y cumplimiento de un futuro alto el fuego en Ucrania.

Al comienzo de la reunión, Cassis aseguró que tratará con Lavrov «las posibilidades de dar a la organización un papel» con vistas a la firma de un plan de paz y un cese definitivo de las hostilidades entre rusos y ucranianos.

«Creemos que esta organización es fundamental para apoyar el proceso de paz», insistió, citado por la cadena pública de radio y televisión suiza RTS.

Admitió que en los últimos años fue «imposible» para la OSCE jugar alguna clase de rol, a lo que Lavrov replicó que la organización se encuentra en medio de una «profunda crisis y está realmente amenazada de disolución».

A su vez, Cassis insistió en que Suiza aboga por abrir las puertas a Rusia y subrayó que desea «lograr avances» al respecto durante los próximos doce meses.

En cuanto a la guerra en Ucrania, recordó, sin entrar en detalle, que la postura de su país «es bien conocida».

«Valoramos que al asumir la presidencia de la OSCE, Suiza haya mostrado interés en reanudar el diálogo diplomático con Rusia», dijo Lavrov.

El secretario general de la OSCE, el turco Feridun Sinirlioglu, también participa en las negociaciones con el jefe de la diplomacia rusa.

En diciembre pasado Cassis ya había asegurado que Suiza preparará a esta organización para desplegar una misión de paz en Ucrania.

Entonces, reconoció que la anterior misión, operativa entre 2014 y el comienzo de la guerra, no satisfizo ni a Ucrania ni a Rusia, pero afirmó que Kiev ve ahora las cosas de forma diferente y que estaría agradecida de que la OSCE desplegara de nuevo una misión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó hoy en su rueda de prensa telefónica diaria que el presidente ruso, Vladímir Putin, tenga previsto recibir a ambos diplomáticos.

Al asumir la presidencia de la OSCE, Cassis aseguró que ésta debe desempeñar un papel activo en Ucrania tras un eventual final de la guerra y abogó por dialogar tanto con los países «con ideas afines» como con aquellos con los que existen «conflicto internos».

Cassis reconoció que la invasión rusa de Ucrania representa «el mayor desafío que la organización ha enfrentado desde su creación» e instó a los 57 países miembros a mantener «diálogo y confianza mutua».

Rusia se opone terminantemente al despliegue de tropas occidentales en territorio del país vecino como garantía de seguridad para evitar una futura invasión.EFE

