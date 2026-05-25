Osorio: «Es un orgullo representar a Colombia y a Latinoamérica»

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París, 25 may (EFE).- La colombiana Camila Osorio, quien pasó este lunes a la segunda ronda del Roland Garros tras apear a la rusa Yekaterina Alexandrova (14 del mundo), se mostró exultante por el pase a la segunda ronda, en la que se medirá ante la kazaja Yulia Putintseva (76º).

«Hay que disfrutar de estos momentos, imagínate, representar a Colombia, a Latinoamérica es lo más hermoso que hay y yo, por donde voy, me muestro orgullosamente colombiana, latina», declaró la tenista de Cúcuta, número 86 del mundo.

La jugadora colombiana, de 24 años, ha logrado clasificarse para la segunda ronda del Roland Garros por cuarta vez en seis participaciones, instancia que también alcanzó en el Open de Australia (dos veces), Wimbledon (una vez) y US Open (dos). La mejor marca de la de Cúcuta en un grande fue una tercera ronda en 2021 en Wimbledon.

Ante Putintseva, Osorio recordó que «nunca» se enfrentó a ella en el circuito profesional, pero reconoció que es «una rival con mucha experiencia»

«Lleva muchos años en el circuito y sabe cómo jugar, sabe cómo competir, va a ser una pelea de principio a fin, donde tengo que salir a luchar como lo he venido haciendo, tratando de seguir siendo agresiva y de tomar la iniciativa», anotó.

Respecto al intenso calor en París, que supera los 30 grados y que ha afectado a varios jugadores, la colombiana coincidió con otros colegas latinoamericanos en que se trata de una condición que, a priori, les beneficia.

«Nosotros estamos acostumbrados, venimos de Sudamérica, el calor que hace, por lo menos mi ciudad, es un calor tremendo, es muy parecido al de acá, así que estoy adaptada. Lo único es la pelota vuela un poco más, porque las canchas están más secas», refirió. EFE

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