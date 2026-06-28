Otamendi: «El equipo evoluciona de la mejor manera, los que entran siguen rindiendo»

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Arlington (EE.UU), 28 jun (EFE).- El defensa argentino Nicolás Otamendi destacó, tras la victoria de su selección contra Jordania, en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, que la Albiceleste «evoluciona de la mejor manera» y que «los que entran siguen rindiendo» a un buen nivel.

Lionel Scaloni dio oportunidad, frente a Jordania y con el primer puesto asegurado, a los que no jugaron, lo que permitió el debut en un Mundial de hasta cinco jugadores: Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, como titulares, y Valentín Barco y José Manuel ‘Flaco’ López, en el segundo tiempo.

Otamendi dijo que aprovecharon su oportunidad. «El equipo evoluciona de la mejor manera. Los que entran siguen rindiendo. Tener la posibilidad de vestir esta camiseta, saben la responsabilidad que es. Las oportunidades las aprovechan todos y le crean la duda al entrenador», resaltó el zaguero.

El defensa del Benfica se alegró especialmente por Giuliano Simeone. «Trabajó para que llegase este momento, ha atravesado por muchas cosas y por eso me pone muy feliz».

Otamendi quitó importancia al hecho de haber sido capitán en ausencia de Leo Messi, que no entró al campo hasta el minuto 60. «Como digo siempre, yo sostengo la cinta de nuestro capitán. El capitán es Leo»

Y sobre el cruce de dieciseisavos, que los enfrentará a Cabo Verde en Miami, opinó: «Cabo Verde es un rival duro. Por algo se clasificó a la siguiente fase. Nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad que hemos tenido durante todos estos años». EFE

og/jpd