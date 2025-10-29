OTAN: el compromiso de EE.UU. con la Alianza es «claro» pese a reducir tropas en Rumanía

2 minutos

Bruselas, 29 oct (EFE).- La OTAN aseguró este miércoles que «el compromiso de Estados Unidos» con la Alianza Atlántica «es claro», pese a que Washington haya decidido retirar parte de las tropas que tenía en la base ‘Mihail Kogalniceanu’ de Rumanía.

«El compromiso de Estados Unidos con la OTAN es claro. El presidente (Donald) Trump y su administración lo han repetido una y otra vez», dijeron a EFE fuentes de la OTAN, que afirmaron que Washington avisó a la organización militar de sus planes «con antelación».

En este sentido, «la OTAN y las autoridades estadounidenses mantienen un contacto estrecho sobre nuestra postura general», añadieron.

Las fuentes señalaron también que «los ajustes en la postura de las fuerzas estadounidenses no son inusuales» y que «incluso con este ajuste, la presencia militar estadounidense en Europa sigue siendo mayor que en muchos años, con muchas más fuerzas estadounidenses en el continente que antes de 2022», cuando empezó la invasión rusa a Ucrania a gran escala.

«La OTAN cuenta con sólidos planes de defensa y estamos trabajando para garantizar que mantengamos las fuerzas y capacidades adecuadas para disuadir posibles agresiones y garantizar nuestra defensa colectiva», concluyeron.

El Ministerio de Defensa de Rumanía anunció hoy que Estados Unidos retirará parte de sus tropas desplegadas en la base de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’, como «consecuencia de las nuevas prioridades» del Gobierno de Trump, teniendo en cuenta, también, que la Alianza «ha consolidado su presencia y actividad en el flanco oriental».

En concreto, según el comunicado del Ministerio de Defensa, la medida consiste en detener la rotación en Europa de una brigada que contaba con militares en varios países miembros de la OTAN.

La base ‘Mihail Kogalniceanu’ tiene una posición estratégica cerca del Mar Negro y es utilizada tanto por la aviación militar rumana como por las fuerzas aliadas, especialmente para misiones de vigilancia aérea, entrenamiento multinacional y despliegues operativos.

Desde la década de los 2000, la base ha sido utilizada habitualmente por las fuerzas armadas de EEUU y otros aliados de la OTAN, convirtiéndose en un importante centro de tránsito y apoyo logístico para operaciones internacionales. EFE

drs/mb/mr