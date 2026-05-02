OTAN «trabaja» con EE.UU. para «entender» retirada de soldados estadounidenses de Alemania

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Bruselas, 2 may (EFE).- La OTAN está «trabajando» con Estados Unidos para «entender los detalles» del anuncio del Departamento de Guerra de EE.UU. de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, informó una portavoz de la alianza militar este sábado.

«Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania», dijo la portavoz, Allison Hart, a través de un mensaje en redes sociales.

Hart señaló, además, que «este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común», añadiendo que ya están «observando avances» desde que los aliados acordaran invertir el 5 % del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado.

«Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte», aseguró.

El Pentágono informó la víspera de la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos seis a doce meses, un anuncio que se produce después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la supuesta falta de una estrategia de salida de Washington en su conflicto con Irán y la «humillación» a la que somete, en su opinión, el régimen de Teherán a todo EE.UU..

Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que el hecho de que EE.UU. «retire tropas de Europa y también de Alemania» era previsible, y coincidió con la portavoz de la OTAN en que «nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad». EFE

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