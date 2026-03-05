OTAN insiste en que misil lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía

1 minuto

La OTAN insistió este jueves que un misil balístico lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía antes de ser derribado, contradiciendo la afirmación de un responsable turco que el proyectil se dirigía en realidad hacia una base militar en Chipre.

Al ser consultado si el misil había sido apuntado deliberadamente a alguna posición en Turquía, el portavoz de la OTAN Martin O’Donnell respondió «Sí», remitiéndose a la respuesta oficial de la alianza al incidente emitida el miércoles.

En su declaración inicial la vocera de la OTAN, Allison Hart, destacó que la alianza condena «el ataque de Irán contra Turquía».

O’Donnell, sin embargo, declinó proporcionar más detalles sobre el objetivo del misil, alegando motivos de seguridad.

«Me abstendré de revelar cualquier información adicional que pueda afectar la seguridad o la protección de nuestras fuerzas», subrayó.

Poco antes, el ministerio de Defensa de Turquía había afirmado que los sistemas de defensa de la OTAN habían interceptado y neutralizado «un misil balístico disparado desde Irán y detectado en trayectoria hacia Turquía».

El miércoles el mismo ministerio había hecho referencia a un misil «en dirección al espacio aéreo turco».

No obstante, un responsable turco declaró posteriormente a AFP, bajo condición de anonimato, que había sido «apuntado contra una base en el Chipre griego, pero que se había desviado de su trayectoria».

ma-ob-ec/mad/ahg/mab