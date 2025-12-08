OTAN insiste en que no tolera el fraude tras nuevas revelaciones sobre presunta corrupción

3 minutos

Bruselas, 8 dic (EFE).- La OTAN insistió este lunes en que no tiene «tolerancia para el fraude o la corrupción», después de que hoy se publicaran nuevas informaciones en medios de comunicación sobre un caso de presuntas irregularidades en la agencia de la organización transatlántica encargada de la adquisición de material militar, con sede en Luxemburgo.

Los casos giran en torno a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), que incluye entre sus tareas adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible, servicios portuarios, logística aeroportuaria, transporte aéreo o servicios médicos y de ‘catering’.

Las informaciones publicadas hoy por medios como ‘Le Soir’ o ‘Follow the Money’ aseguran que esa agencia de la OTAN ha decidido que la empresa israelí de armas Elbit Systems, una de las principales del sector en ese país, no pueda presentarse como candidata a nuevos contratos con la NSPA.

«La OTAN no tiene tolerancia para el fraude o la corrupción», indicaron a EFE fuentes aliadas.

Recordaron que a partir de la estrategia de la OTAN de 2022 sobre prevención, detección y respuesta al fraude y la corrupción, la Agencia de Apoyo y Adquisiciones puso en marcha su propia rama de investigación en 2023.

«La NSPA inició proactivamente la cooperación con las agencias de las fuerzas del orden nacionales y sigue ofreciendo pleno apoyo a sus respectivas investigaciones sobre presuntas actividades delictivas por una serie de empleados actuales y pasados de la agencia», comentó.

Indicaron que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió el pasado 12 de mayo una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, y que Rutte la levantó ese mismo día.

«Más recientemente, el secretario general y la directora general de la NSPA iniciaron un grupo de trabajo de investigación conjunto entre la sede de la OTAN y el personal de la NSPA para incrementar la capacidad investigadora e investigar en su totalidad cualquier potencial fraude y corrupción por parte de personal de la agencia o contratistas que hacen negocios con la agencia», apuntaron las fuentes.

También recordaron que «como norma general», no realizan comentarios sobre «documentos filtrados ni sobre investigaciones en marcha».

‘Le Soir’ y ‘Follow the Money’ publicaron este lunes que la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN ha decidido que la empresa israelí de armas Elbit Systems no pueda presentarse como candidata a nuevos contratos con la NSPA. Esa suspensión se habría tomado el pasado 31 de julio, según los medios.

La Fiscalía de Luxemburgo publicó en mayo un comunicado en el que informaba de que en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios activos y retirados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones sospechosos de haber utilizado sus cargos para enriquecimiento personal, la policía había llevado a cabo varios registros en Luxemburgo.

Según la Fiscalía, esos registros dieron lugar a la incautación de documentación.

«Las autoridades belgas, neerlandesas, italianas, españolas y estadounidenses han llevado a cabo operaciones simultáneas que han conducido al arresto de sospechosos», agregó.

El caso gira en torno a cómo presuntamente se compartió información privilegiada sobre licitaciones de la NSPA con proveedores de armas y municiones. EFE

jug/ahg/fpa