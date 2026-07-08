OTAN se compromete a apoyar con 70.000 millones a Ucrania este año y nivel similar en 2027

Compartir

2 minutos

Ankara, 8 jul (EFE).- Los países de la OTAN se comprometieron este miércoles en la cumbre de Ankara a apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.

Así lo indicaron en una breve declaración aprobada durante la reunión en Ankara, en la que el respaldo aliado a Ucrania fue uno de los puntos en la agenda. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en el Foro de la Industria de la Defensa de la OTAN que copó la jornada del martes.

Además, los aliados «reafirmaron su apoyo a Ucrania», con un compromiso de aportar al menos 70.000 millones de euros este año y como mínimo el mismo nivel de ayuda el próximo año en respuesta a la agresión rusa, «mientras continuamos presionando por la paz», dijo en rueda de prensa el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en rueda de prensa al término de la cumbre aliada.

La declaración subraya que los aliados europeos y Canadá «financian actualmente la gran mayoría de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania a través de mecanismos bilaterales y multilaterales».

Y subraya que este apoyo «debe ser equitativo, previsible y sostenible a largo plazo».

Para 2026, se comprometen a aportar 70.000 millones de euros (de los que 30.000 proceden del préstamo de la UE), y reafirman su compromiso de mantener niveles «al menos equivalentes» en 2027.

La OTAN destacó asimismo que Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica, y dejó claro que los aliados «permanecen unidos en su apoyo inquebrantable» al país, en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial.

El martes, Zelenski habló en el Foro de la Industria de la Defensa, donde destacó la capacidad defensiva de Ucrania, desarrollada a raíz de la guerra iniciada por Rusia, y abogó por que su país pase a formar parte de la OTAN, algo que reforzaría también a la propia Alianza, dijo.

«Sería natural integrarnos en una comunidad de seguridad común. La realidad es que seguiremos estando junto a la fuente del problema, Rusia, durante mucho tiempo. La presencia de Ucrania en la OTAN aportaría una capacidad defensiva extraordinaria», dijo Zelenski. EFE

mb/ahg/fpa