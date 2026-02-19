Otorgan arresto domiciliario a presa política venezolana que dio a luz detenida, dice ONG

Caracas, 19 feb (EFE).- La venezolana Maykelis Borges, presa política que dio a luz detenida y esposa de un militar exiliado, ha recibido la medida de arresto domiciliario, informó este jueves la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de estas personas en el país.

En X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, señaló que Borges ha salido junto a su bebé de meses del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), un centro penitenciario para mujeres en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

«Sin embargo, continúa privada de libertad bajo régimen de arresto domiciliario», agregó el abogado.

Borges, esposa de Cristian Hernández, acusado de supuestamente conspirar contra el Gobierno, tiene 26 años y, según Foro Penal, fue detenida el 29 de enero de 2025 «únicamente por ser» la pareja del militar, por lo que su caso representa un ejemplo de la «criminalización por afecto», asegura la ONG.

Tenía dos meses de embarazo cuando fue detenida, tras lo que fue «sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza», señala Foro Penal en una publicación de enero pasado.

Tras meses de reclusión en «condiciones precarias», fue «trasladada de urgencia para una cesárea el pasado 11 de agosto», indica la organización.

La joven enfrenta supuestos «cargos de terrorismo y traición a la patria».

Además de Borges, también fueron detenidos Henry Castillo Molero, tío de Hernández, y dos hermanas del militar, una menor de 16 años y Aranza Hernández, de 19, según organizaciones no gubernamentales.

Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.

En ese sentido, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo este jueves a EFE que la última vez que hubo excarcelaciones fue el pasado sábado, cuando las autoridades aseguraron que salieron 17 personas del comando policial conocido como Zona 7, en Caracas, aunque Foro Penal ha verificado 14.

Desde ese día, un grupo de mujeres ha permanecido en huelga de hambre ante el «incumplimiento» del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien el 6 de febrero prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

Esta previsto que la discusión continúe la tarde de este jueves. EFE

ven/rod