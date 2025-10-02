The Swiss voice in the world since 1935
Otra flotilla con nueve barcos continua hacia Gaza pese a la detención de la Global Sumud

Roma, 2 oct (EFE).- Una segunda flotilla compuesta por nueve naves que zarpó el pasado fin de semana de Italia mantiene su rumbo hacia la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, pese a la interceptación anoche de la otra misión.

Esta segunda flotilla está formada por ocho veleros del colectivo ‘Thousand Madleens to Gaza’ que salieron el pasado sábado desde el Catania (sur) y por el barco de pasajeros ‘Conscience’, de la ‘Freedom Flotilla’, que partió de Otranto (sur) con 92 tripulantes, de estos siete españoles.

Actualmente, los veleros se encuentran navegando al sur de la isla griega de Creta mientras que el ‘Conscience’ se halla más retrasado, bordeando la península del Peloponeso, según el rastreador naval que los organizadores han activado para seguir la travesía.

La intención, según confirman a EFE los mismos, es «seguir hacia Gaza para romper el bloqueo» de las autoridades israelíes.

La misión prosigue a pesar de que la pasada noche el ejército de Israel cortó el paso a las 43 naves que formaban parte de Global Sumud Flotilla, que había cruzado el Mediterráneo tras salir de puertos de España, Túnez e Italia.

Además han sido detenidos los activistas que viajaban a bordo para llevarlos al puerto israelí de Ashdod y ser después expulsados. EFE

