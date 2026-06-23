Otro doblete de Messi para la historia, Mbappé clasifica a Francia a 16avos

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Leo Messi marcó los dos goles en la victoria 2-0 contra Austria, que selló el pase de Argentina a los dieciseisavos de final y convirtió al capitán en el máximo goleador en solitario de la Copa del Mundo, en una jornada en la que Mbappé también marcó por partida doble ante Irak para llevar a Francia a la siguiente fase.

Coincidiendo con el 40º aniversario del doblete de Maradona contra Inglaterra en el Mundial 1986, el otro tótem del fútbol argentino, casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose (que llegó a 16 goles en Brasil 2014), llevó el récord a 18.

Messi marcó dos, pero pudieron ser más, ya que al comienzo del partido el 10 falló un penal y en la última jugada del partido tuvo un tiro libre directo que se fue apenas desviado, junto a la base del palo.

«Muy feliz por el triunfo, fue importantísimo, duro, trabajado y nos da tranquilidad para lo que viene. El partido estuvo igualado, intenso y felices de sumar 6 puntos», declaró el rosarino nada más abandonar la cancha de los Dallas Cowboys, rendida al genio argentino, que disputa su sexto Mundial y que jugó su partido 28 en Copa del Mundo, otros dos récords en su posesión.

– Bomba de Julián Álvarez –

El pleno de puntos tras dos jornadas clasifica directamente a dieciseisavos de final a Argentina, que asegurará el primer puesto de la llave si Jordania no le gana a Argelia en el otro partido del Grupo J que se disputará este lunes.

De lo contrario tendrá que esperar al próximo 27 de junio, otra vez en Dallas, para sellar el primer puesto contra los jordanos y cruzarse contra el segundo del Grupo H, el de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Tras el partido, fue otro argentino, Julián Álvarez, quien se llevó el protagonismo en la zona mixta, al manifestar por primera vez en público su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

«No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del club con las que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño», dijo la Araña.

– A la caza del récord goleador –

Unas horas después del final del partido en Texas, más al norte, en Filadelfia, Francia también cumplió con el objetivo de meterse en los cruces con una cómoda victoria por 3-0 ante Irak, con doblete de Kylian Mbappé.

En su partido 100 con la selección francesa, de la que es máximo goleador histórico con 60 tantos, el delantero del Real Madrid estuvo muy activo y participativo, coronando su sensacional actuación con otro doblete (14′ y 54′) y se coloca con 16 goles en la clasificación de máximos goleadores del torneo, a dos de Messi.

Teniendo en cuenta la edad de uno y otro (Mbappé tiene 27 años y Messi cumplirá el miércoles los 39), es bastante probable que el francés acabe superando al argentino, quizás incluso en este Mundial en función de los resultados de unos y otros.

– Haaland a 16avos con doblete –

Entre estos dos goles cayó tal tormenta de agua que el partido se detuvo durante más de dos horas, coincidiendo con el descanso, hasta que pasara el peligro para los espectadores.

El tercer gol de los Bleus lo marcó el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé (66′), el primero del delantero del PSG en este Mundial.

El clima no sólo afectó al partido de Filadelfia. Al día siguiente de su victoria 4-0 frente a Arabia Saudita, España tuvo que suspender su entrenamiento a los 15 minutos por riesgo de tornado.

Las interrupciones de los partidos en la Copa del Mundo preocupaba a organizadores, entrenadores y jugadores antes del comienzo del torneo, a raíz de las numerosas suspensiones ocurridas durante el Mundial de Clubes del año pasado, disputado también en Estados Unidos.

Noruega no está entre las grandes favoritas a ganar el Mundial, pero con un rematador como Erling Haaland los Vikingos tienen derecho a soñar.

El delantero del Manchester City (25 años) marcó otro doblete en la victoria 3-2 contra Senegal, y suma ya 4 goles en el torneo, empatado con Mbappé y a uno de Messi en la carrera por la Bota de Oro.

Haaland logró su gol 59 en 52 partidos con la selección y tendrá al menos otros dos partidos para aumentar su cuenta, ya que la victoria permite a los nórdicos clasificarse para los 16avos, aunque antes se jugarán la primera plaza del Grupo I contra Francia, a la que le vale el empate para terminar en cabeza.

mcd/dam/cl