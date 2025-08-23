The Swiss voice in the world since 1935

Otro dominicano es extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 23 ago (EFE).- El dominicano Rafael Ricardo Espinal Abreu, (alias El Fuerte), fue extraditado a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico, informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Espinal Abreu fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), quienes lo trasladaron en un vuelo comercial hacia Estados Unidos.

El dominicano, de 54 años, entregado a las autoridades estadounidenses mediante el decreto 372-25, fue capturado en la calle Carmen Natalia, San Pedro de Macorís, atendiendo a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Espinal Abreu es requerido por un tribunal del Distrito Sur de la Florida, que le acusa de asociación delictuosa para poseer, distribuir e importar cinco kilogramos o más de mezclas que contienen una cantidad detectable de cocaína, precisó la DNCD en un comunicado.EFE

