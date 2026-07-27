Otro líder de la derecha lanza su candidatura presidencial en Brasil con críticas a Lula

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Brasilia, 27 jul (EFE).- Romeu Zema, exgobernador del estado brasileño de Minas Gerais, lanzó este lunes en Brasilia su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre con críticas al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y la seguridad como bandera.

Zema será aspirante por el Partido Novo y se presenta como alternativa dentro de la derecha, que afronta los comicios con el bolsonarismo fragmentado tras la prisión del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

La candidatura de Zema se suma así a las del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado, y el exgobernador de Goiás, el conservador Ronaldo Caiado, quienes fueron proclamados por sus partidos el sábado y el domingo, respectivamente.

Sin embargo, las últimas encuestas electorales otorgan a Zema apenas un 3 % de los apoyos, muy lejos de Flávio Bolsonaro y Lula, que obtendrían alrededor del 30 % y el 40 %, por ese orden.

Zema fue proclamado candidato a la Presidencia por unanimidad tras una reunión con los líderes regionales y nacionales del liberal Partido Novo.

El exgobernador de Minas Gerais entre 2019 y 2026 dio después una rueda de prensa en la que vertió críticas hacia la gestión de Lula y su plataforma política, el Partido de los Trabajadores (PT).

«Mi bandera es estar en contra del PT. Yo vi al PT destruir Brasil», dijo. En su opinión, «nadie aguanta cuatro años más de Lula y el PT».

Defendió su trayectoria como empresario dentro del conglomerado de su familia y anticipó algunas de sus promesas en materia de seguridad.

Así, prometió que declarará a las bandas de narcotraficantes brasileñas como «organizaciones terroristas», como ya hizo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, adelantó que, si es elegido presidente, construirá una nueva cárcel de máxima seguridad en la Amazonía brasileña, donde en los últimos años el narcotráfico ha expandido sus tentáculos. EFE

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