Otro sismo, de magnitud 4,9, sacude Lima y la costa central de Perú, sin reporte de daños

2 minutos

Lima, 2 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 4,9, el segundo que se siente en las últimas horas en la capital de Perú, sacudió este martes a Lima y la costa central del país suramericano, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 17.06 horas (22.06 GMT), con epicentro a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Huaral, en el norte de la región de Lima, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La profundidad del sismo se estableció a 89 kilómetros y su intensidad en III (leve) y IV (moderada) en Huaral, a unos 75 kilómetros de Lima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) aseguró que el sismo «fue percibido de forma leve por la población» y que las autoridades realizan la supervisión en las zonas vulnerables.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el temblor no generará un tsunami en el litoral peruano.

Este ha sido el segundo temblor que se ha sentido en Lima en las últimas horas, ya que a las 11.41 (16.41 GMT) se produjo otro de magnitud 4,6, también sin que reportes de daños personales o materiales.

El epicentro de ese primer sismo se situó en el océano Pacífico, a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista, que pertenece a la provincia del Callao, situada junto a la capital.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de las placas tectónicas del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El más reciente terremoto devastador en el país andino se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unas quinientas personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas. EFE

dub/fgg/jrg