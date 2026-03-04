Otros 7.000 turistas rusos son repatriados de Oriente Medio

1 minuto

Moscú, 4 mar (EFE).- Rusia ha repatriado ayer a casi 7.000 turistas de países de Oriente Medio, informó este miércoles la Unión Turística de Rusia.

“Ayer fueron repatriados unos 7.000 pasajeros”, dijo un portavoz de la unión, citado por las agencias rusas.

Agregó que al inicio del conflicto, en Oriente Medio se encontraban unos 50.000 viajeros rusos, sin que se tratara en todos los casos de turistas organizados.

La aerolínea rusa Aeroflot inició la víspera la repatriación de turistas rusos varados en los Emiratos Árabes Unidos debido al conflicto en torno a Irán.

El primer vuelo que partió del aeropuerto de Dubái llevaba abordo a 159 pasajeros, mientras el segundo transportó a más de 400.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, más de 20.000 turistas rusos se encontraban en la región como parte de viajes organizados cuando estalló la crisis.

Este miércoles, Exteriores precisó que algunos viajeros rusos lograron abandonar el territorio iraní a través de los vecinos Azerbaiyán (253 personas), Armenia (31 personas) o Turkmenistán (ocho personas).EFE

