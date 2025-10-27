Ouattara gana las elecciones de Costa de Marfil, según los resultados provisionales

Nairobi, 27 oct (EFE).- El actual jefe de Estado de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ganó las elecciones presidenciales que celebró el país el pasado sábado, según los resultados provisionales publicados este lunes por la Comisión Electoral Independiente (CEI), que deben ser confirmados por el Consejo Constitucional.

Con un 89,77 % del sufragio, Ouattara, de 83 años, lograría la reelección para otro lustro en el poder, lo que supondría un polémico cuarto mandato para el mandatario, pese a que la Constitución marfileña limita a dos los consecutivos.

Los seguidores de Ouattara, que evitaría una segunda vuelta al haber conseguido más del 50 % de los votos, argumentan que la reforma de 2016 creó una «nueva República» que reinició el contador de mandatos. EFE

