Oulu (Finlandia) y Trenčín (Eslovaquia) serán las Capitales Europeas de la Cultura en 2026

Bruselas, 6 ene (EFE).- Las ciudades de Oulu, en Finlandia, y Trenčín, en Eslovaquia, serán las Capitales Europeas de la Cultura en 2026 y albergarán a lo largo del año eventos culturales que destacarán «la riqueza de las culturas europeas compartidas», dijo este martes la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

La inauguración de Oulu, en el centro del país nórdico, tendrá lugar del 16 al 18 de enero, y su programa cultural se desarrollará bajo el lema ‘Cambio climático cultural’, que abordará los desafíos globales actuales como la resiliencia frente al cambio climático, y cómo la conciencia cultural contribuye a ésta.

«La ciudad aspira a animar a su público a repensar cómo se crea, se experimenta y se comparte la cultura en esa zona», explicó la CE.

Por su parte, Trenčín, cerca de la frontera con la República Checa, celebrará su evento inaugural entre el 13 y el 15 de febrero, con un programa construido en torno al tema ‘Despertar la curiosidad’, a través del cual la ciudad pretende «inspirar la construcción de puentes entre la imaginación y la realidad».

«Ambas Capitales Europeas de la Cultura 2026 valoran plenamente esta iniciativa emblemática y su impacto duradero en la cultura, las ciudades y las personas de toda Europa, enriqueciendo la vida cultural, conectando a las personas a través de la creatividad e inspirando un cambio duradero a través del arte y la cultura», dijo Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte.

La Comisión ha concedido a las dos capitales europeas de la cultura 2026 el Premio Melina Mercouri, dotado con 1,5 millones de euros, financiado por el Programa Europa Creativa, en reconocimiento a la calidad de sus preparativos para el año. EFE

