Oviedo asegura que Petro y Cepeda lo contactaron, pero que aún analiza su voto

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Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 4 jun (EFE).- El economista Juan Daniel Oviedo, excompañero de fórmula a la Vicepresidencia de la uribista Paloma Valencia, dijo este jueves que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el candidato izquierdista Iván Cepeda lo contactaron para buscar un acuerdo de cara a la segunda vuelta presidencial el 21 de junio, aunque todavía no definió a quién dará su apoyo.

«Hubo un contacto por WhatsApp por parte de él (Cepeda), una aproximación con su equipo, pero todavía no hemos tenido una conversación formal sobre este asunto», dijo Oviedo en una entrevista con EFE.

El economista fue enfático en manifestar que un eventual apoyo a Cepeda no puede darse en un café como una transacción de votos, «sino como una reflexión del país».

«Y si puede darse, la daremos de frente al país como haremos todas las conversaciones que puedan suceder en los próximos días», aseguró.

La fórmula integrada por Valencia y Oviedo obtuvo 1,6 millones de votos (6,92 %) en la primera vuelta del pasado domingo, por detrás del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que alcanzó 10,3 millones de sufragios (43,74 %), y del oficialista Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones (40,90 %).

Tras conocerse los resultados del domingo, Valencia expresó públicamente su respaldo a De la Espriella, mientras que Oviedo no se pronunció la noche electoral y este miércoles optó por no adherirse a ninguna de las dos campañas hasta escuchar sus propuestas.

Mensaje de Petro

Oviedo contó que Petro lo contactó para «conocer cuál es el balance político del país» que hace tras los resultados, una conversación en la que le reiteró que está «aquí para hacer preguntas y no para volver los resultados una causa automática».

«Quiero votar productivamente. Seguramente voy a decidir por alguno de los candidatos, pero quiero hacerlo logrando cumplir ese objetivo de desradicalizar el debate y entender que el centro sí puede aportar a este momento del país», afirmó el economista.

Oviedo también se pronunció ante el anuncio este jueves del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de desistir del polémico proyecto que buscaba reformar la Constitución colombiana para enfocarse en la construcción de alianzas en favor de Cepeda para la segunda vuelta.

«La renuncia a una Constituyente puede abrir puertas a escuchar más a Cepeda; una alocución diciendo que se van a respetar los derechos de las minorías históricamente discriminadas de verdad y que va a haber un respeto a la independencia judicial por parte del candidato Abelardo de la Espriella abre esas conversaciones», aseguró el político.

Sin contacto con De la Espriella

A diferencia del Pacto Histórico, partido de Cepeda y Petro, el movimiento Defensores de la Patria, de De la Espriella no se ha comunicado con Oviedo, con quien ha mantenido una distancia marcada durante la campaña a raíz de las diferencias sobre los derechos de la comunidad LGTBI a la que pertenece el economista abiertamente gay.

«La gente hoy, en este ambiente radicalizado y de tanta polarización, ya tomó decisiones. Lo que queremos es que esas decisiones no traigan costos tan grandes para las personas, como puede ser aquella que dice ‘Yo quiero que se vaya Petro del poder’, pero que esté aceptando que se van a violentar los derechos de las minorías en este país», cuestionó el excandidato.

A 17 días de la segunda vuelta, Oviedo sostuvo que está abierto a reunirse con Cepeda y De la Espriella y espera analizar las propuestas para emitir una postura antes de los comicios.

«Yo sí quisiera que los costos de las decisiones que tomemos como colombianos el próximo 21 de junio, sea cual sea la decisión, sean los menores en cualquiera de las dos condiciones. Entonces no se trata de ir por el mal menor, sino donde haya menos costos para tomar la decisión», enfatizó. EFE

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