Oxfam recrea a los líderes del G7 como futbolistas para denunciar los recortes en ayudas

Compartir

2 minutos

Évian (Francia), 16 jun (EFE).- Varios activistas de la organización Oxfam Intermón vestidos como futbolistas y con máscaras de los líderes del G7 emularon este martes un partido de fútbol en Évian, para denunciar los recortes en ayuda internacional de este grupo de países, cuyos representantes se reúnen estos días en esta localidad francesa.

En un campo de fútbol improvisado, varios militantes de esta organización que combate la desigualdad y la pobreza recrearon una tanda de penaltis ataviados con camisetas de las selecciones de los países del G7 y con las cabezas gigantes del presidente estadounidense, Donald Trump; del canciller alemán, Friedrich Merz, y de los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni, y Japón, Sanae Takaichi.

«El escándalo no es que no haya dinero, el escándalo es dónde está el dinero», denunció en un comunicado Cécile Duflot, directora general de Oxfam Francia.

«Mientras las fortunas de los multimillonarios se disparan y los beneficios de las empresas se multiplican, los gobiernos del G7 optan por recortar la ayuda destinada a las poblaciones más pobres del mundo. Al hacerlo, abren brechas en la última línea de defensa contra el hambre, las enfermedades y los desplazamientos forzados», añadió.

A la vez que los activistas disfrazados de líderes del G7 lanzaban una pelota con el mapa del mundo dibujado, un árbitro con los colores de Oxfam enseñaba la cartulina roja, en señal de reprobación del papel actual de los actores mundiales en el ámbito de la cooperación internacional.

«Su mensaje no podría ser más claro: la riqueza de los más ricos es sagrada, mientras que la vida y el futuro de millones de personas se consideran prescindibles», lamentó Duflot.

También hoy otros siete activistas, representando a los siete líderes del G7, brindaron con agua contaminada al lado del lago Lemán, cerca de donde se celebra la cumbre de Évian, en un acto que denuncia la falta de acción de los más poderosos frente a las violaciones de derechos humanos en Gaza, incluida la escasez de agua potable.

El pasado lunes, antes del acuerdo de paz alcanzado entre los Estados Unidos e Irán, publicaron un comunicado destacando que las grandes energéticas han multiplicado sus beneficios desde el inicio de la guerra en este país de Oriente Medio, en contraste con el recorte de los países en ayuda al desarrollo. EFE

esm/cat/ajs

(foto) (vídeo)