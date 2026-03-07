Ozzie Albies hace historia con un ‘jonrón de oro’ que tumba a Nicaragua

Redacción Deportes 7 mar (EFE).- Nicaragua llegó este sábado a la novena entrada con una ventaja de 3-1 sobre Países Bajos en la segunda jornada del Grupo D del Clásico Mundial hasta que apareció el segunda base curazoleño Ozzie Albies para transformar el primer lanzamiento de Ángel Obando en un jonrón de 3 carreras.

Resultado final: 3-4. Y la sexta edición del Clásico Mundial comienza a hablar de un acontecimiento sin precedentes.

El ‘walk-off home run» o decisivo ‘jonrón de oro’ no se había visto hasta hoy en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, que se remonta a 2006, y el hecho sin antecedentes causó una explosión de sorpresa y júbilo entre los 16.897 aficionados que colmaron las gradas del loanDepot park, de Miami.

Sorpresa, porque la afición estaba volcada con Nicaragua y júbilo por el sorprendente resultado obtenido por los neerlandeses.

Nicaragua, que el viernes debutó con derrota por 12-3 ante República Dominicana, hoy creía estar haciendo historia con lo que se perfilaba como su primera victoria en el torneo, pero la fiesta la arruinó Albies, el jugador de los Bravos de Atlanta, que el 7 de enero cumplió 29 años.

La victoria llegó cuando la novena naranja estaba amenazada por dos outs y el lanzador Ángel Obando trabajaba con solidez.

Países Bajos obtuvo hoy con la primera victoria y acumula una derrota en el torneo, ya que el viernes cayó ante Venezuela por 6-2.

Países Bajos se fue en ventaja en la tercera entrada por error del abridor de Nicaragua, Erasmo Ramírez, ya que primero permitió que dos bateadores se embasaran, y luego golpeó con lanzamientos a Xander Bogaerts y Ozzie Albies, lo que forzó la primera carrera.

La ofensiva de Nicaragua reaccionó en el quinto episodio y los pupilos de Dusty Baker creían ya estar disfrutando la fiesta que se vivía en las gradas.

«Fue una derrota devastadora. No solo para nosotros, sino para todo el país», lamentó Baker.

Países Bajos tiene juegos pendientes en el Grupo D con República Dominicana este domingo e Israel el martes.

Nicaragua tiene compromisos con Israel este domingo y Venezuela el día 9. EFE

