Pérdida visual en Latinoamérica urge decisiones tempranas para preservar la productividad

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La pérdida visual asociada a enfermedades de retina, como el Edema Macular Diabético (EMD) o la Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE), generó 12.900 millones de dólares en disminución de productividad entre 2017 y 2023 de la población en América Latina, según un análisis regional del instituto alemán WifOR.

La cifra, según el informe, podría superar los 3.100 millones de dólares anuales para 2027 si la región no fortalece la detección temprana y el acceso a terapias innovadoras, por ello, especialistas advierten que preservar la visión en edad productiva debe considerarse una inversión estratégica para los sistemas de salud y las economías nacionales.

“El EMD afecta a personas en edad productiva (…) y es la principal causa de ceguera en países en desarrollo”, explicó el cirujano oftalmólogo Sebastián Arellano.

A su juicio, el impacto social y económico de estas enfermedades sigue subestimado al no ser una enfermedad mortal.

“Nunca es normal perder visión a ninguna edad”, afirmó.

La pérdida visual reduce años de vida saludable y limita la capacidad laboral. Para Luis Durango, gerente asociado de Políticas de Salud para América Latina en Roche, estos casos generan un impacto estructural.

“Las enfermedades visuales generan una pérdida de productividad inmensa”, señaló.

Diagnóstico tardío, el punto donde todo se define

En la región, el diagnóstico suele llegar tarde. “Muchos pacientes viven siete años con diabetes antes de recibir el diagnóstico”, advirtió Arellano, confirmando que ese retraso es crítico. “Mientras más temprano se identifiquen estas enfermedades, más favorable es el pronóstico”, explicó.

“La mácula está hecha de neuronas (…) si se dañan no se regeneran”, indicó. Por ello, iniciar tratamiento tarde deja poco margen terapéutico y un “daño irreversible”, añadió.

El costo económico de esa demora es evidente. WifOR estima que las enfermedades de retina generarán 11.100 millones de dólares adicionales en pérdidas entre 2024 y 2027, impulsadas por el envejecimiento poblacional y el aumento de diabetes.

Solo en 2023, la región perdió 2.500 millones de dólares, y para 2027 la cifra podría superar los 3.100 millones.

“Más de 12.000 millones de dólares en siete años (…) eso equivale casi al 3 % del PIB regional anual”, recalcó Durango.

Terapias innovadoras, menos saturación y mayor adherencia

Arellano destacó que las terapias más recientes permiten espaciar las aplicaciones sin perder efectividad.

“Ocho de cada diez pacientes requieren solo una inyección cada tres o cuatro meses”, explicó, al señalar que facilita la adherencia y reduce el traslado de los pacientes.

Además, subrayó que la eficiencia terapéutica es clave para aliviar sistemas saturados, y apuntó que las nuevas terapias requieren menos tratamientos a largo plazo, lo que permite desahogar sistemas que están saturados.

Desde la perspectiva económica, este alivio se traduce en retornos medibles, oscilando “entre cuatro y ocho veces la inversión inicial, pero para que esto ocurra, la adherencia debe mantenerse por encima del 70 %”, según Durango.

Invertir mejor: un nuevo estándar para la política pública

WifOR estima que fortalecer el tamizaje, la detección temprana y los programas de adherencia podría reducir entre 10 % y 20 % la carga futura de discapacidad visual, evitando pérdidas de entre 300 y 600 millones de dólares.

Con ello, Durango señaló que esta evidencia debería transformar la forma en que los gobiernos asignan recursos.

“No se trata de gastar más, hay que invertir mejor”, afirmó.

Y añadió que los gobiernos tienen suficiente información para ajustar su enfoque presupuestal. “Los ministerios de Hacienda pueden usar esta evidencia para reclasificar la salud visual como inversión y no como gasto corriente», remarcó.

Arellano coincidió, en que la clave está en actuar antes de que el daño sea irreversible.

“Si no priorizamos las enfermedades visuales, el costo económico será inmanejable. Mientras más temprano se identifiquen estas enfermedades, más favorable es el pronóstico”, concluyó. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Roche para la difusión de este contenido.