Pérdidas en la mayoría de bolsas del Sudeste Asiático ante los nuevos aranceles de Trump

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Bangkok, 24 jul (EFE).- La mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este viernes con números rojos, arrastradas por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 60 países.

El principal referencial de Yakarta, el JCI, encabezó las pérdidas en la región, con una caída del 1,88 % o de 118,88 puntos, cerrando con 6.196,43 enteros.

El KLCI de Kuala Lumpur también resbaló, en su caso un 0,79 % o 13,57 unidades, hasta las 1.701,02.

En el parqué vietnamita de Ho Chi Minh, el VN hizo lo propio, tras registrar una bajada del 0,78 % o 13,27 puntos y descender hasta las 1.686,11 unidades.

Y el PSEi de Manila acabó con pérdidas, aunque muy modestas, del 0,03 % o 2,11 enteros, para cerrar con 6.281,01 unidades.

Liderando las ganancias, el STI de la próspera Singapur registró 5.588,34 puntos a su cierre, tras una subida del 0,12 % o de 6,58 enteros.

En Bangkok, el SET creció un 0,2 % o 3,36 unidades, hasta las 1.644,39. EFE

up/pcc