Pérdidas generalizadas en las bolsas chinas tras la anticipada reunión entre Xi y Trump

2 minutos

(Actualiza al cierre de la sesión bursátil)

Shanghái (China), 30 oct (EFE).- Las bolsas chinas registraron hoy pérdidas generalizadas ante «la falta de sorpresas», según analistas, en la reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, que tuvo lugar en Corea del Sur tras el «acuerdo preliminar» alcanzado por ambas potencias en Malasia.

Al cierre de la sesión, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái caía un 0,73 % y se alejaba del nivel máximo de una década que marcó ayer, mientras que el de Shenzhen se dejó un 1,16 %.

El CSI 300, índice que sigue la evolución de los trescientos principales valores de esos dos parqués, perdió un 0,8 % a lo largo de la sesión.

El tercer mercado de la China continental, el de Pekín -de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque hacia pymes- seguía esa tendencia con un recorte del 1,3 % pese a haber llegado al descanso de la media sesión con ganancias superiores al 2 %.

El selectivo de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, finalizó la jornada con un descenso del 0,24 %, lastrado principalmente por el sector inmobiliario o las tecnológicas.

También cabe destacar la evolución del principal indicador del otro lado del estrecho de Taiwán: el Taiex de la Bolsa de Taipéi se dejó un leve 0,03 % pese a haber comenzado la sesión con ganancias.

Se esperaba que la situación de la isla autogobernada, cuya soberanía reclama Pekín, pudiera ser uno de los temas a tratar en la reunión entre Xi y Trump, aunque finalmente el líder estadounidense indicó que no se habló de esa cuestión durante las cerca de dos horas que duró el cara a cara, el primero desde 2019.

Entre los pactos alcanzados, Trump destacó que reducirá del 20 % al 10 % los aranceles impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo, mientras que Pekín indicó que suspenderá durante un año las últimas restricciones a la exportación de tierras raras.

También hubo entendimiento acerca del comercio agrícola, especialmente importante en el caso de la soja estadounidense, y se acordó una moratoria de doce meses a las tasas portuarias con las que ambas potencias se habían atacado recientemente.

El encuentro tuvo lugar días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur el domingo, en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un «acuerdo preliminar» para aliviar las tensiones comerciales. EFE

vec/lcl/alf