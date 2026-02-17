Pérez Biscayart denuncia el «negacionismo» y la «censura» de la Berlinale sobre Palestina

Elena Garuz

Berlín, 17 feb (EFE).- El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart acusó este martes a la Berlinale de negacionismo y censura de todo discurso político en relación con Palestina, y criticó «el silencio cobarde y cómplice» del jurado internacional, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders.

«Un espanto, y todo esto en un festival en el cual el negacionismo está a pleno y cualquier tipo de discurso político en relación a Palestina es censurado», dijo en una entrevista con EFE con motivo de la presentación en la Berlinale de ‘Narciso’, segundo largometraje del realizador paraguayo Marcelo Martinessi.

Pérez Biscayart, que interpreta en la película a un empleado diplomático estadounidense, aseguró que directores amigos le han dijo que «les bajan línea desde la dirección de cada sección para que no se diga ‘Free Palestine’ en eventos públicos», lo cual, subrayó «escala aún más».

«Deja de ser simplemente el silencio cobarde y cómplice del jurado principal», porque «hay una decisión activa de censura e incluso de intervención de los discursos», denunció.

En este sentido, se preguntó dónde queda la libertad de prensa «en lo que supuestamente es una cuna democrática, Europa».

«Lo que da origen a los peores crímenes de lesa humanidad no son grandes eventos, es la escalada, son los años 30, es muy paulatinamente cómo se empieza a carcomer toda posibilidad de libertad y, en este caso, de libre expresión, y cómo la humanidad se degrada», advirtió.

La guerra de Israel en Gaza ha provocado «una catástrofe humanitaria, un genocidio, una masacre a cielo abierto con la complicidad de las grandes potencias del mundo», subrayó.

«Estamos hablando de decenas de miles, si no, cientos de miles, asesinados, sepultados bajo los escombros», y afirmó que «hay un amplio consenso, enceguecido, de sostener nuevamente un genocidio, como si la historia europea no hubiera enseñado nada».

Puso como ejemplo al dictadura militar argentina, que mataba a cualquiera que tuviera una idea de sociedad un poco más humana que la que la dictadura quería imponer.

Según el actor, «hay que estar alertas y muy atentos con quién uno también teje lazos» y se relaciona, y también con quién produce cine y películas.

El misterio de ‘Narciso’

En este sentido, destacó su interés en participar en la película de Martinessi precisamente por «poder armar complicidad disruptiva» desde donde se pueda.

Basada en la novela homónima del autor paraguayo Guido Rodríguez Alcalá, el filme es una interpretación libre de la vida de Bernardo Aranda, un locutor de radio que fue asesinado en circunstancias misteriosas en 1959.

En el Paraguay de 1958, bajo un régimen militar asfixiante, el carismático y misterioso Narciso regresa de Buenos Aires con el ‘rock and roll’ en las venas y se convierte en una sensación radiofónica y en un símbolo de libertad.

Su personaje, señala Pérez Biscayart, es como «un doble filo», porque trae una suerte de progreso con el agua potable, y a la vez trae el rock, como una cultura de otro país.

Así, «puede ser visto de múltiples ángulos»: por un lado, viene a traer aires nuevos y por el otro, una agenda estadounidense, cuyos intereses en general, «como la historia ha confirmado (…), son siempre en contra de los pueblos latinoamericanos, con todos sus apoyos a todas las dictaduras, el Plan Cóndor y todos sus intervencionismos», dijo

«Sería bonito que sea algo histórico, pero lamentablemente es algo de mucha actualidad. Se permiten ingresar en Venezuela y secuestrar a alguien y luego todo lo que empieza a permitir esa especie de ruptura total del orden internacional», apuntó sobre Estados Unidos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En este sentido, el filme «dialoga mucho con la realidad en la que estamos viviendo», señaló. EFE

