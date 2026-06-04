Pérez Llorca avisa de «daños irreparables» en el campo valenciano por recortes de la UE

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Bruselas, 4 jun (EFE).- El president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avisó este jueves en Bruselas de los «daños irreparables» en el sector agrícola de la región ante los posibles recortes en los fondos de la futura Política Agraria Común (PAC), que vio como «vitales» para asegurar el relevo generacional.

«Podría hacer un daño irreparable en la Comunidad Valenciana. (…) Hemos sido pioneros en implantar ayudas económicas, que además son muy amplias y que abarcan muchos ámbitos dentro del propio sector, y sabemos que son vitales para mantener el sector primario de la Comunidad Valenciana», aseguró Pérez Llorca en declaraciones a los medios en el Parlamento Europeo, antes de reunirse con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para dialogar sobre el campo.

En concreto, el president dijo que estas ayudas económicas se han dirigido a «fortalecer el sector» y «sobre todo a darle entrada a ese cambio generacional, a la gente joven», y aseguró que abordará con el comisario que los agricultores jubilados «también estén incluidos» en esa PAC.

En la propuesta de marco financiero de la UE para el periodo 2028-2034, la Comisión Europea propuso simplificar su política agraria, con la fusión de partidas a los agricultores y al desarrollo rural, que tradicionalmente estaban separadas en este programa presupuestario, lo que empujó al campo europeo a alertar de posibles recortes.

«Corren rumores de que (los fondos) se podrían reducir en un 23 %, y esto tendría perjuicios importantes para la agricultura valenciana», dijo el jefe del Ejecutivo valenciano.

Por otra parte, insistió en la necesidad de asegurar «medidas de salvaguarda» para todos los productos valencianos por el posible impacto de los nuevos tratados de libre comercio firmados por el bloque comunitario. «Queremos que esa competencia llegue aquí en igualdad de condiciones», aseveró.

De hecho, celebró que los productos cárnicos que vienen desde Brasil vayan a estar «más controlados y limitados» a partir de septiembre.

Además, avanzó que planteará en Bruselas la posibilidad de que haya «una marca o un sello de calidad» de los productos europeos «y que se laboren también en la comunidad valenciana», con el fin de darle una mayor seguridad al consumidor.

«Regulación específica» para la cerámica

Por otro lado, Pérez Llorca insistió en la necesidad de que la UE plantee una «regulación específica» para el sector de la cerámica, que denuncia una situación insostenible por las exigencias previstas en el sistema europeo de comercio de emisiones, que no se ajustan a su realidad tecnológica.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) alertó hace unos meses sobre los planes de la Comisión Europea, que prevé recortar la asignación de derechos gratuitos de emisiones de CO2 en el azulejo en 2026-2030, lo que implicará, según la asociación, costes de entre 110 y 160 millones de euros anuales, es decir, entre un 40 y un 60 % de los beneficios del sector.

Si bien el president valenciano señaló que «hay que seguir mejorando y adaptándonos a las medidas para proteger el medio ambiente», solicitó un calendario realista y una «regulación específica» que atienda a un sector que, por sus características y su desarrollo tecnológico, «no se puede comparar con otras industrias». EFE

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