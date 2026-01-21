Pésame de Mohamed VI a los reyes de España por las víctimas del accidente ferroviario

Rabat, 21 ene (EFE).- El rey de Marruecos Mohamed VI envió sus condolencias a los reyes de España tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba) que causó 42 muertos.

«El rey manifestó que recibió la noticia del accidente con profunda emoción y profundo pesar, expresando a los soberanos de España su más sentido de pésame y solidaridad», se lee en el mensaje recogido ayer por la agencia de noticias marroquí MAP.

El monarca expresó también sus «sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad» a los reyes y al pueblo de España y a los familiares de las víctimas, y deseó pronta recuperación a los heridos. EFE

