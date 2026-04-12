Péter Magyar, ganador de las elecciones en Hungría, promete ser un fuerte aliado de la UE

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Budapest, 12 abr (EFE).- El conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza y ganador este domingo de las elecciones legislativas de Hungría con mayoría absoluta, prometió que el país centroeuropeo será bajo su Gobierno «un fuerte aliado de la UE y de la OTAN».

«El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE», dijo Magyar tras confirmarse que derrotó al partido Fidesz, del primer ministro ultranacionalista y eurocrítico Viktor Orbán, quien estuvo 16 años ininterrumpidos en el poder. EFE

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