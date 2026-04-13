Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar contra Orbán

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Budapest, 13 abr (EFE).- El ganador de las elecciones legislativas del domingo en Hungría, el opositor conservador Péter Magyar, aseguró este lunes en Budapest que espera una transición «corta y rápida» para asumir el Gobierno lo antes posible tras derrotar al primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán.

«El presidente de Hungría, que es un títere (de Orbán), debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto a hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo», señaló Magyar en su primera rueda de prensa tras ganar los comicios con una mayoría superior a los dos tercios de escaños en el futuro Parlamento.

«No tenemos tiempo que perder, el país fue robado y endeudado. Somos el país más pobre y corrupto de la UE ahora. Los húngaros votaron por el cambio. Tuvimos que cambiar el régimen, porque el país fue dirigido por un grupo criminal organizado», afirmó el futuro primer ministro de Hungría. EFE

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