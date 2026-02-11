Países árabes, africanos, la UE y ONU piden un cese inmediato de escalada militar en Sudán

El Cairo, 11 feb (EFE).- El Quinteto para Sudán -integrado por la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD), la Liga Árabe, la Unión Europea (UE) y la ONU- pidió este miércoles un «cese inmediato de cualquier escalada militar» en el país africano ante el rápido deterioro de la situación humanitaria.

Estas organizaciones manifestaron en un comunicado conjunto su «profunda preocupación por la continua escalada del conflicto en Sudán», donde desde el estallido de la guerra en 2023 han muerto decenas de miles de personas y es el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.

Por ello, el Quinteto instó al cese inmediato de los combates entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), además al del uso de «medios de guerra cada vez más destructivos, que infligen daños devastadores a la población civil».

Asimismo, pidió aprovechar el mes sagrado musulmán de ramadán -que comienza la semana que viene- para negociar una tregua humanitaria y atender a los esfuerzos de mediación en curso, que han sido desoídos e ignorados por desacuerdos entre las partes y escaladas militares sobre el terreno.

El Quinteto advirtió específicamente del «rápido deterioro» de la situación de los civiles en la región suroccidental de Kordofán y en el estado de Nilo Azul, donde se producen ataques con drones, asedios a poblaciones, ataques contra infraestructuras civiles como hospitales y saqueos de convoyes humanitarios, entre otros.

Así, insistió en que «la población civil no debe seguir soportando el coste de las hostilidades en curso» y recordó que la protección de los civiles y de la infraestructura es una obligación fundamental en virtud del derecho internacional.

Además, pidió a las partes beligerantes que garanticen el acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas a las zonas necesitadas, mientras que aseguró que «las violaciones graves del derecho internacional humanitario no pueden quedar sin abordar» y que «los autores deben rendir cuentas».

«El Quinteto reafirma su compromiso con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Sudán, y subraya que la continua escalada de la violencia corre el riesgo de socavar aún más la protección de los civiles y la infraestructura nacional», sentenció antes de recordar su compromiso para facilitar el diálogo intersudanés. EFE

