Países árabes califican ataques iraníes de «chantaje» a la comunidad internacional

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El Cairo, 10 jun (EFE).- La Liga Árabe, así como varios de sus 22 Estados miembros, condenaron los ataques iraníes con misiles de esta madrugada contra Jordania, Baréin y Kuwait, y los calificaron de «escalada peligrosa» y «chantaje» a la comunidad internacional.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, consideró en un comunicado que «se trata de una política de escalada inaceptable que confirma que Irán actúa para desestabilizar la seguridad nacional árabe y chantajear a la comunidad internacional».

El diplomático egipcio reiteró el apoyo del organismo panárabe a los países atacados e instó a que «las partes aceleren el logro de un acuerdo que ponga fin a la crisis» surgida en el golfo Pérsico por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Jordania, Baréin y Kuwait, todos aliados de EE.UU, anunciaron que sus defensas antiaéreas interceptaron misiles y drones iraníes, sin informar sobre víctimas ni daños.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria y el Ejército de Irán informaron previamente del ataque aéreo, con drones y misiles, contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania, donde EE.UU. mantiene su Quinta Flota y una base aérea, respectivamente.

Irán afirmó que respondía así a los ataques estadounidenses en suelo iraní del martes, que Washington aseguró que fueron lanzados en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, supuestamente por la Guardia Revolucionaria iraní.

Los ataques iraníes a Jordania, Kuwait y Baréin fueron condenados también en sendos comunicados por los ministerios de Exteriores de Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto.

El Cairo se solidarizó con esas naciones y consideró que las acciones iraníes representan una «escalada muy peligrosa que amenaza la seguridad y la estabilidad de toda la región».

Egipto también consideró que la seguridad y la estabilidad de esos «países árabes son parte integral de la seguridad nacional egipcia y árabe».

Posturas similares expresaron Catar y EAU que subrayaron la necesidad de «evitar que la región sufra las consecuencias de ataques injustificados» y de «trabajar para reducir la tensión con el fin de restablecer la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional».

Emiratos Árabes denunció que el lanzamiento de misiles y drones por Irán a sus vecinos árabes es «un peligroso abuso de poder que pone en peligro la vida de los civiles y la seguridad de instalaciones vitales». EFE

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