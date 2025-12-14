Países árabes condenan ataque contra comunidad judía en Sidney y rechazan el «terrorismo»

2 minutos

El Cairo, 14 dic (EFE).- Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania condenaron este domingo el ataque en una playa de Sídney contra la comunidad judía que ha causado doce muertos y 29 heridos y manifestaron su rechazo al «terrorismo», al tiempo que advirtieron contra el discurso del odio y el «extremismo».

El Ministerio de Exteriores de Catar manifestó en un escueto comunicado la postura del país «contra la violencia, el terrorismo y actos criminales, sin importar los motivos o las razones», algo compartido también por el mismo departamento de Emiratos, que condenó toda acción que «busque socavar la seguridad y la estabilidad».

Por su parte, la Presidencia del Líbano condenó en otra nota el ataque y advirtió de que «los valores humanos, en primer lugar el derecho a la vida, son principios universales y constantes, no sujetos a discreción, caprichos o aplicación selectiva».

«Así como condenamos y rechazamos los ataques contra cualquier civil inocente en la Franja de Gaza, el sur del Líbano o cualquier región del mundo, también, por el mismo principio y deber, condenamos lo que ocurrió en Sídney», indicó en el comunicado.

Asimismo, el presidente libanés, Joseph Aoun, alertó de que la responsabilidad de estas tragedias «recae en los sistemas que difunden ideas de odio, extremismo, rechazo al otro y la búsqueda violenta de sistemas de monopolio religioso, étnico o político», sin apuntar a ningún grupo.

Por ello, pidió a la comunidad internacional que «trabaje para combatir el terrorismo mediante una confrontación integral con sus perpetradores, así como con sus ideologías, mentalidades y todos sus pretextos».

Finalmente, el Ministerio de Exteriores de Jordania afirmó el apoyo del reino hachemita a Australia y manifestó «su rechazo a todas las formas de violencia y terrorismo que buscan socavar la seguridad y estabilidad».

El ataque se produjo este domingo en una playa de Sídney, donde en un parque cercano la comunidad judía celebraba la festividad judía de Janucá.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido. EFE

