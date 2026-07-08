Países árabes condenan ataques iraníes contra Kuwait y otros países del golfo Pérsico

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El Cairo, 8 jul (EFE).- Varios países árabes condenan este miércoles los ataques iraníes contra Kuwait y otros países del golfo Pérsico en las últimas horas, después de que la Guardia Revolucionaria iraní reconociera haber lanzado 85 ataques contra bases estadounidenses en la región en respuesta a bombardeos estadounidenses contra la República Islámica.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores Egipto condenó enérgicamente el ataque “pecador” contra Kuwait y Baréin y aseguró su rechazo total de las acciones que van en contra de «la seguridad y la soberanía de los países hermanos o amenazan la seguridad y la estabilidad de la región».

Egipto reiteró su llamamiento al «autocontrol y la desescalada, de manera que preserve la seguridad regional, la paz y la estabilidad».

Asimismo, expresó su solidaridad con Kuwait y Baréin y aseguró estar de su lado en todo lo que amenace su seguridad y estabilidad.

“No hay ningún pretexto para los repetidos y deplorables ataques iraníes contra los países del Golfo, cuya estabilidad forma parte de la estabilidad de Egipto y toda la región, por lo que no se pueden perdonar”, dice la nota.

Jordania condenó también las agresiones iraníes “brutales” contra el Estado de Kuwait, y afirmó que “es una flagrante violación de su soberanía y una grave escalada para su estabilidad y la seguridad de su territorio e infracción expresa de la ley internacional y la Carta de la ONU”.

El Ministerio de Exteriores jordano puntualizó su solidaridad total con Kuwait y dio su apoyo a «todos los pasos que adopte para proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos».

En esta línea, el asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, que ejerce como portavoz oficioso del gobierno de Emiratos en temas de relaciones exteriores, aseveró que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) no pueden ser «un objetivo de las vacilaciones de Irán entre la escalada y la vía de la prudencia, estabilidad y la paz».

“Los ataques iraníes contra los buques comerciales cataríes y saudíes en el estrecho de Ormuz y la agresión repetitiva contra las naciones hermanas de Barein y Kuwait son una clara indicación de que Teherán sigue siendo incapaz de adherirse a los requisitos de la desescalada y darle vuelta a la página de la guerra”, precisó Gargash.

Poco antes, Kuwait, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó los ataques contra su territorio y expresó «su más enérgico repudio en los términos más severos» por la «repetición de las agresiones criminales de Irán «, contra las que «se reserva el derecho» de tomar «todas las medidas necesarias.EFE

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