Países árabes condenan los ataques iraníes contra Kuwait y alertan de escalada regional

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El Cairo, 1 jun (EFE).- Varios países árabes y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron este lunes los recientes ataques de Irán contra Kuwait, denunciados por las autoridades kuwaitíes como una «peligrosa escalada» regional, y expresaron su respaldo al país para proteger su soberanía y seguridad.

El secretario general del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó «en los términos más enérgicos» los continuos ataques hostiles iraníes contra Kuwait y afirmó que constituyen una «escalada peligrosa e irresponsable», además de una «violación flagrante» de la soberanía kuwaití y del derecho internacional.

Asimismo, instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una posición firme frente a estas violaciones, al tiempo que reiteró que la seguridad de Kuwait es una parte inseparable de la seguridad de los Estados miembros del CCG.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores catarí pidió evitar que la región sufra las consecuencias de estos ataques y abogó por la desescalada para restablecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Egipto también condenó los «reiterados y atroces ataques iraníes» contra Kuwait, al considerar que constituyen una flagrante violación de su soberanía e integridad territorial y una peligrosa escalada que amenaza la seguridad de la región del Golfo Pérsico.

De igual forma, Siria denunció los recientes ataques iraníes contra el país árabe, que calificó de «violación inaceptable» de su soberanía, seguridad y estabilidad.

Arabia Saudí destacó que estas acciones socavan los esfuerzos internacionales dirigidos a restaurar la seguridad y la estabilidad en la región y reiteró su pleno apoyo a todas las medidas adoptadas por Kuwait para preservar su soberanía y proteger a su población.

Las reacciones se producen después de que Kuwait reiterara este lunes su condena a los «repetidos y flagrantes ataques iraníes» y denunciara una nueva incursión de misiles y drones sobre su territorio durante la madrugada.

El Estado Mayor General del Ejército kuwaití informó además de que los sistemas de defensa aérea interceptaron varios «ataques enemigos», sin precisar las zonas afectadas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el pasado 8 de abril entre Estados Unidos e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques contra su territorio e instalaciones estratégicas, algunos de ellos atribuidos directamente a la República Islámica. EFE

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