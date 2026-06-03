Países árabes condenan los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin

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El Cairo, 3 jun (EFE).- Varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto, junto con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron este miércoles la oleada de ataques iraníes contra Kuwait y Baréin, calificándolos de «graves violaciones contra el derecho internacional, la soberanía nacional y la estabilidad de la región».

Según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, El Cairo condena el «atroz» ataque iraní contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait, que provocó un muerto, varios heridos y daños considerables en sus instalaciones.

Así, el Ejecutivo egipcio advirtió que la ofensiva representa una «peligrosa escalada que amenaza la seguridad del golfo Pérsico en sí mismo».

Por su parte, Catar informó de que se suma a la condena de los ataques «en los términos más enérgicos». Exteriores tildó dichas acciones de «flagrante violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales», exigiendo una desescalada inmediata para evitar repercusiones mayores e insistiendo en su total apoyo a los países vecinos afectados.

«Estos cobardes ataques contra objetivos civiles, infraestructuras y misiones diplomáticas constituyen una peligrosa escalada sin precedentes y reflejan la insistencia del régimen iraní por seguir aplicando políticas hostiles dirigidas contra la seguridad, estabilidad y soberanía de los estados del CCG», declaró el Secretario General del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi.

Emiratos Árabes también tildó de «actos terroristas» las ofensivas aéreas de la República Islámica con drones y misiles dirigidas contra Baréin. Abu Dabi denunció, por medio de un comunicado, que estos ataques representan una «flagrante violación de la legislación internacional» y una amenaza directa a la integridad de las instalaciones civiles. EFE

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