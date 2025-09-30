Países árabes del Golfo dicen que plan Trump «allana camino» para crear Estado palestino

El Cairo, 30 sep (EFE).- Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) recibieron este martes con beneplácito el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra en Gaza, pero destacaron la necesidad de «tomar en serio» su puesta en práctica ya que «allana el camino» para la creación de un Estado palestino.

El CCG, integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán, consideró que la propuesta del mandatario estadounidense «podría contribuir a allanar el camino hacia una vía real y justa que garantice los derechos inalienables del pueblo palestino».

De esos «derechos» -añadió- «en primer lugar hay el establecimiento de un Estado (palestino) independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital».

«El CCG considera que cualquier esfuerzo internacional encaminado a poner fin a la crisis y a la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza merece elogio, compromiso y participación», dijo en un comunicado el secretario general de esa alianza política y económica árabe del golfo Pérsico, Jassim al Budaiwi.

Enfatizó, no obstante, en que «el éxito de cualquier iniciativa depende de tomar en serio su implementación, de manera que garantice la protección de los civiles y cree las condiciones adecuadas para la estabilidad».

La iniciativa de Trump, aprobada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contempla, entre otras cosas, el fin de la guerra en Gaza, el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la retirada gradual israelí de la Franja, la liberación de todos los rehenes y de centenares de presos palestinos y la llegada sin restricciones de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas al enclave palestino.

Prevé también el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una «Junta de la Paz» presidida por el dirigente estadounidense, que después daría paso a la administración del enclave por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

La iniciativa, aceptaba asimismo por varios países árabes e islámicos, incluidos importante actores regionales como Turquía y Egipto, no menciona con claridad el establecimiento de un Estado palestino, y no se refiere al futuro de Jerusalén Este, ocupada por Israel en 1967, o la solución de dos Estados.

Netanyahu dijo en un vídeo publicado la madrugada de este martes, antes de concluir su visita en Washington, que durante el encuentro que mantuvo con Trump para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino, y que la creación de éste «Ni siquiera está escrito en el acuerdo».

Al Budaiwi afirmó, no obstante, que la alianza árabe del golfo «ve con buenos ojos las medidas propuestas» por el mandatario estadounidense, e insistió en «la disposición del CCG a cooperar con sus socios regionales e internacionales para apoyar todos los esfuerzos que contribuyan a poner fin a la crisis en Gaza».

Reiteró, asimismo, la disposición del CCG, cuyos miembros son todos aliados de EE.UU., a «apoyar los esfuerzos para formular una solución que preserve todos los derechos del hermano pueblo palestino, basada en la solución de dos Estados, y que logre la seguridad y la estabilidad en la región» de Oriente Medio.

El comunicado del CCG llega después de que los ministros de Exteriores de siete países árabes e islámicos publicaran un comunicado conjunto para agradecer los «esfuerzos sinceros» de Trump y acoger su propuesta para «terminar la guerra, reconstruir Gaza» y «prevenir el desplazamiento de personas palestinas».

Además de Indonesia, Jordania, Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, también firmaron el comunicado Catar y Egipto, los dos países mediadores entre Israel y Hamás junto con EE.UU., y en el que pidieron también transitar el «camino hacia una paz justa basada en una solución de dos Estados». EFE

