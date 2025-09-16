Países árabes piden ante ONU que Israel rinda cuentas por ataque a negociaciones en Catar

Ginebra, 16 sep (EFE).- La comunidad internacional debe «actuar urgentemente» y «tomar medidas prácticas» para que Israel rinda cuentas por su reciente ataque a Catar durante negociaciones para intentar buscar un alto el fuego en el conflicto de Gaza, señaló la delegación catarí, respaldada por otros países árabes e islámicos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La agresión del 9 de septiembre fue «una gravísima violación del derecho internacional, ya que se atacaron zonas civiles de un Estado mediador en coordinación con Estados Unidos y Egipto», subrayó la ministra de Cooperación Internacional catarí, Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, en una reunión especial del Consejo para debatir el incidente.

Al Misnad recordó que Catar «ha obtenido resultados tangibles» en las negociaciones de paz de un conflicto que se prolonga ya casi dos años, y subrayó que un ataque como el de Israel «socava no sólo ese proceso de mediación, sino también las oportunidades de salvar más vidas y lograr la paz».

La delegación de Argelia, en representación de varios países árabes, se unió a la condena de Catar y a la petición de que se presione a Israel para poner fin a sus violaciones de las libertades fundamentales.

«Condenamos en los términos más enérgicos este ataque, que no es el primero de Israel contra países árabes», subrayó el representante argelino, recordando las ofensivas israelíes en Siria o Yemen, que según él constituyen «una escalada que agrava la situación de caos e inestabilidad en la región».

El debate de urgencia, décimo que organiza el Consejo de Derechos Humanos desde su creación en 2006, fue solicitado por Kuwait en representación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y de Pakistán en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

No contó con la presencia de Israel, que se retiró junto a EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos a principios de este año.

La delegación kuwaití subrayó que el ataque israelí de la semana pasada «propaga el terror», mientras que Pakistán destacó que fue «una escalada peligrosísima que ataca los cimientos de los derechos humanos». EFE

