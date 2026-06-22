Países árabes piden fin de «injerencia en sus asuntos» tras el acuerdo entre Irán y EEUU

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Amán, 22 jun (EFE).- Los ministros de Exteriores árabes, en una reunión convocada por la Liga Árabe en la capital jordana, mostraron este lunes «su satisfacción» con la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero advirtieron de que esto «requiere el fin de la injerencia en los asuntos internos» de los países árabes.

El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en declaraciones posteriores a la reunión, aseguró que «los Estados árabes rechazan la injerencia en sus asuntos internos y condenan los ataques iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)», así como subrayan «la necesidad de prevenir tales ataques y de trabajar conjuntamente».

El responsable jordano insistió en que los países árabes «buscan relaciones positivas y constructivas con Irán, pero esto requiere el fin de la injerencia, el respeto a su soberanía y la adhesión al derecho internacional y a los principios de buena vecindad».

Asimismo, subrayó que es fundamental «abordar las causas profundas de las tensiones regionales con claridad y seriedad, de manera que se fortalezca la seguridad y la estabilidad en la región».

Por su parte, el ministro de Exteriores de Baréin y actual presidente del Consejo de la Liga Árabe, Abdelatif bin Rashid, señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión que «los Estados árabes acogieron con satisfacción la firma del memorando de entendimiento» entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

«Este paso es un indicador positivo que contribuirá a aliviar las tensiones y crear las condiciones para alcanzar un acuerdo más integral y sostenible», indicó Bin Rashid.

La 165.ª reunión, convocada por la Liga Árabe y organizada por Amán, se celebró para abordar las últimas novedades que tienen lugar en la región después del acuerdo de entendimiento entre Estados e Irán que cesa las hostilidades iniciadas el pasado febrero y con el Líbano como tema pendiente por las continuaciones violaciones a la tregua, que también se extiende al país mediterráneo.

El ministro bareiní añadió que la reunión se ha celebrado en una «coyuntura regional crucial que exige una mayor consulta y coordinación entre los Estados árabes, a fin de apoyar una posición árabe unificada, preservar la seguridad nacional árabe y responder a las aspiraciones de los pueblos en materia de seguridad, estabilidad y desarrollo».

Señaló que la región se ha visto afectada recientemente por las repercusiones de la guerra, además de los ataques con misiles y drones dirigidos contra varios países de CCG y Jordania, que impactaron zonas civiles y barrios residenciales, «en clara violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».

Por eso, enfatizó la importancia de un «compromiso total con la implementación de las disposiciones del memorando, el respeto a la soberanía de los países de la región, la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la colaboración para abordar los diversos desafíos y amenazas que afectan la seguridad y la estabilidad de los Estados árabes».

Safadi también añadió que se habló de la causa palestina, «incluyendo el continuo sufrimiento inhumano en la Franja de Gaza, las medidas ilegales israelíes destinadas a anexar territorios palestinos ocupados y expandir los asentamientos, la escalada del terrorismo de los colonos y los ataques contra lugares sagrados islámicos y cristianos».

Por último, los ministros «acogieron con satisfacción» la toma de posesión del exjefe de la diplomacia egipcia Nabil Fahmy para suceder a Ahmed Abulgueit como próximo secretario general del organismo panárabe, y «expresaron su esperanza de fortalecer el papel de la Liga Árabe y apoyar la acción conjunta árabe para afrontar los desafíos actuales».EFE

hy-kba/psh