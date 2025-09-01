Países árabes transmiten sus condolencias a Afganistán tras el devastador terremoto

1 minuto

El Cairo, 1 sep (EFE).- Egipto, Arabia Saudí, Catar y Siria transmitieron este lunes sus condolencias a Afganistán tras el terremoto que sacudió anoche el este del país, que ha dejado al menos 800 muertos y unos 2.500 heridos, según los datos facilitados por el Gobierno de facto talibán.

En diferentes comunicados, los ministerios de Exteriores de estos países árabes expresaron sus «sinceras condolencias» y «solidaridad» con el pueblo afgano, y desearon una rápida recuperación a todos los heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid afirmó en una rueda de prensa que «los equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados por este sismo», en medio del temor de las autoridades de que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país. EFE

se-rsm/ijm/cc